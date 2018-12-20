Ahmet Çalık (Futbolcu) Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET ÇALIK (FUTBOLCU) KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Şubat.1994

Ahmet Çalık (futbolcu) kaç yaşında : 24

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Futbolcu

Ahmet Çalık (futbolcu) doğum yeri : Yenimahalle, Ankara

AHMET ÇALIK (FUTBOLCU) BİYOGRAFİSİ

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 4 numaralı formayı giymektedir.

Ahmet Çalık (futbolcu), 26 Şubat 1994 tarihinde Ankara’da Yenimahalle’de doğmuştur. Tam adı Ahmet Yılmaz Çalık’dır. Kireç imalatçılığı yapan babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalıdır. Bir abisi, bir kardeşi vardır.

Ahmet Ç yılından itibaren Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. 1 Temmuz 2011 tarihinde G.Birliği U21 takımında oynamaya başladı. 2012-2013 sezonunda, 21 Nisan 2013 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giydi.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Spor Toto Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

Millî takım kariyeri: 17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.

17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi.

Türkiye Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

Ahmet Çalık, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek nihai kadrosuna da seçildi.

Ahmet Çalık Altyapı Kariyeri :

2004–2011 - Gençlerbirliği

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2011- ----- - Gençlerbirliği

Ahmet Çalık Millî Takım Kariyeri :

2010 - Türkiye U-16

2010-2011 - Türkiye U-17

2011-2012 - Türkiye U-18

2012-2013 - Türkiye U-19

2012-2014 - Türkiye U-20

2013- ------ - Türkiye U-21

2015- ------ - Türkiye

Kaynak:Biyografi.info