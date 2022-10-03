Ahmet Cin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pendikspor forması hediye etti! "Şampiyon formasını hediye ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış töreni için Pendik'e geldi. Burada Belediye Başkanı Ahmet Cin tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir hediye verildi.

Başkan Ahmet Cin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Pendikspor forması hediye etti. Erdoğan'a forma hediye ettiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Cin şu ifadeleri kullandı:

"Tavşantepe - Sabiha Gökçen Metro Hattı açılışının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Şampiyon Pendikspor'umuzun formasını hediye ettik."