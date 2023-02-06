Ahmet Cin: Pendik Arama Kurtarma ekiplerimizi Deprem bölgesine gönderdik!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye PEAK ekiplerinin deprem bölgesine hareket ettiğini açıkladı.
Depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin "Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerimiz AFAD koordinesinde çalışmalara katılmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesine hareket etti." dedi.
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerimiz AFAD koordinesinde çalışmalara katılmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgesine hereket etti. pic.twitter.com/888DXZCZaV— Ahmet Cin (@ahmetcinpendik) February 6, 2023
PENDİKLİLERE YARDIM SMS'İ
Ayrıca Pendik Belediyesi SMS sistemine kayıtlı kişilere de Belediye Başkanı Ahmet Cin imzasıyla yardım sms gönderildi.
"Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
PEAK Ekiplerimizi AFAD koordinasyonunda bölgeye gönderdik.
Pendik'ten Deprem Bölgesine yardım köprüsü kuruyoruz. İnsani yardım malzemelerinizi (Battaniye, Isıtıcı, Kışlık Kıyafet vb.) belediye tesislerimize bırakabilirsiniz.
Tesisler için tıklayınız: https://bit.ly/3jCeucj
Ahmet CİN
Pendik Belediye Başkanı B002"
Pendik'ten deprem bölgesine yardım köprüsü kuruyoruz❗— Ahmet Cin (@ahmetcinpendik) February 6, 2023
Kullanılmamış yardım malzemelerini size en yakın belediye tesisimize teslim edebilirsiniz. pic.twitter.com/pFjbzpV50O