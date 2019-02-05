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Ahmet Cin’den CHP bürosuna ziyaret

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, Ramazanoğlu ve Şeyhli Mahallelerinde bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdi. Vatandaşlarla istişarelerde bulunan, onların isteklerini dinleyen Başkan Adayı Cin, aynı gezi güzergahında bulunan CHP irtibat bürosunu ziyaret etti.

Ahmet Cin’den CHP bürosuna ziyaret

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, Ramazanoğlu ve Şeyhli Mahallelerinde bir dizi ziyaret programı gerçekleştirdi. Vatandaşlarla istişarelerde bulunan, onların isteklerini dinleyen Başkan Adayı Cin, aynı gezi güzergahında bulunan CHP irtibat bürosunu ziyaret etti. Partililerle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Başkan Adayı Cin, ikram edilen çayı içti. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Adayı Cin, seçimlerin birlik ve beraberlik ortamında yaşanması temennisinde bulundu. Başkan Adayı Cin, irtibat bürosundan ayrılırken CHP’li partililerden oy istemeyi de ihmal etmedi.

Ahmet Cin’den CHP bürosuna ziyaretAhmet Cin’den CHP bürosuna ziyaret


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