Ahmet Davutoğlu çok üzgünüm diyerek duyurdu! 'Millet İttifakı artık yok'

Millet ittifakı'nda yer alan partilerden yapılan 'Milleti İttifakı bitti' açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Halk TV ekranlarına konuk olan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu, çok üzgünüm diyerek duyurdu.

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Ahmet Davutoğlu çok üzgünüm diyerek duyurdu! 'Millet İttifakı artık yok'

14 Mayıs'ta gerçekleşen Türkiye genel seçimlerine CHP listelerinden giren Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan yeni 'Millet İttifakı' açıklaması geldi.

Hatırlanacağı üzere Seçime CHP listelerinden katılan DEVA Partisi 14, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve Türkiye Değişim Partisi 1 milletvekili çıkararak toplamda 38 vekil Meclis'e göndermişti.

Alınan yenilginin ardından 3 parti, çıkardıkları vekillerle CHP'den ayrıldı.

İttifak dağıldı açıklamaları sürüyor

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerde yenilgiyle ayrılan 'Millet İttifakı' ortaklarından bir bir 'ittifak dağıldı' açıklaması gelmeye başladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Halk TV'de katıldığı canlı yayında 'Millet İttifakının' akıbetine ilişkin açıklamada bulundu.

"Millet İttifakı artık yok"

Ahmet Davutoğlu, "Millet İttifakı artık yok" açıklamasında bulundu.

"Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız"

Davutoğlu ittifakın dağılmasına ilişkin şunları söyledi:

İlk defa bu tabiri kullanacağım ve üzülerek söylüyorum. Millet İttifakı dağılmış görünüyor. Akşener ve birçok lider bunu vurguladığı için ortada bir realite var. Bu realiteyi kabul etmek ve bununla yaşamak durumundayız.

"Muhafazakar seçmeni ikna edemedik"

Genel seçimlerdeki yenilgiye ilişkin değerlendirmede bulunan Davutoğlu, "Muhafazakar seçmeni ikna edemedik" dedi.

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