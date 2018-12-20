Ahmet Dursun Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET DURSUN KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Ocak.1978

Ahmet Dursun kaç yaşında : 40

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Futbolcu

Ahmet Dursun doğum yeri : Almanya

AHMET DURSUN BİYOGRAFİSİ

Ünlü futbolcu.

1978 yılında Almanya’da dünyaya gelen Ahmet Dursun, dayısı ile birlikte büyüdü. 6 yaşında mahalle takımında oynamaya başlayan Ahmet, 12 yaşında başka bir takımda oynamaya başladı.

Sonraları Genç Milli Takım’a seçildi ve Karl-Heinz Feldkamp'ın büyük katkısıyla A takıma çıktı. Lise mezunu olan Ahmet Dursun, Kocaelispor ve SG Wattenscheid takımlarında oynadı. Beşiktaş ise onun için bambaşkaydı. Geldiği ilk sezonda 2.gol kralı oldu, Barcelona maçı ile adını tarih sayfalarına yazdırdı. Ekonomik krizde Avrupa’dan gelen bütün tekliflere kulaklarını kapadı. "Giunti olayı" olarak da bilinen büyük kavgadan sonra Beşiktaş’tan kovuldu.

Yeşil sahalarla olan sevdasına Çin’de devam etti ve 2003/2004 sezonunda Çin’in Tianjin Teda ekibine transfer oldu ve bir sürede burada futbol oynadı. Ama uzun süre geçmeden 2004/2005 sezonu ilk yarısında İstanbulspor’a geldi. Sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş’a geri döndü.

2009 - 2010 sezonunda Azerbaycan'ın Hazar Lankaran takımında oynadı. Sonraki yıl Adanaspor’da oynadı.2011 yılında Eyüpspor ile anlaştı. 10 Ocak 2012 tarihinde sakatlıklardan dolayı kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

İlk yıllarından beri forvette oynayan başarılı futbolcu, çok fazla sakatlık geçirdi. Psikolojik sorunları ile de performansının bir dönem ciddi anlamda düştüğü bilinen futbolcu Ahmet Dursun, "stres kırığı" adı verilen konsantrasyon bozukluğu hastalığı yüzünden sahalara ara vermek zorunda kaldı.

Ahmet Dursun 3 Ocak 2014'ten itibaren futbol hayatına devam edeceğini açıkladı ve Eyüpspor’da devam kararı aldı.

Ahmet Dursun, 2000 yılından 2002 yılına kadar iki sene manken Şebnem Schaefer ile birlikte oldu.

Ahmet Dursun’un, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu 2014 yılında yapılacak olan Survivor yarışmasına katılacağı kesinleşti.

2014 yılında Survivor yarışmasında Ünlüler takımında; Oyuncu Tolga Karel, Futbolcu Ahmet Dursun, Voleybolcu Duygu Bal, Atlet Merve Aydın, Oyuncu İsmal Baki Tuncer,oyuncu Eda Özerkan, Şarkıcı Gökhan Keser, Futbolcu Serenay Aktaş var.

Gönüllüler takımında ise; Model Samanta Mendes, model ve oyuncu Akın Saatçi, Müge Üzel, Sahra Işık ve Berna Canbeldek, Turabi Çamkıran, Yiğit Dikmen, Ekrem Toraman, Ertunga Gemuhluoğlu ve Mert Palavaroğlu var.

22 Şubat 2015 tarihinde TV8 ekranlarında başlayacak olan “Survivor All Star” yarışmasına; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Merve Oflaz ve Pascal Nouma, Hasan Yalnızoğlu, Anıl Tetik, Nadya Zagli, Ece Begüm Yücetan, Doğukan Manço, Bozok Gören, Özlem Çalın, Duygu Çetinkaya, Taner Özdeş, Almeda Abazi, Serenay Aktaş, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Hakan Hatipoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık, Fulya Keskin katılacak.

14 Şubat 2015 tarihinde Nihat Doğan'ın Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili yazdığı tepki çeken ’i nedeniyle “Survivor All Star” kadrosundan çıkarıldı yerine eski futbolcu Ahmet Dursun katıldı.

Ahmet Dursun Altyapı Kariyeri:

1995-1996 - SG Wattenscheid 09

Ahmet Dursun Futbol Kariyeri :

1996 - 1999 - Kocaelispor

1999 - 2003 - Beşiktaş

2003 - 2004 - Tianjin Teda

2004 - 2005 - İstanbulspor

2005 - 2006 - Beşiktaş

2006 - 2007 - Etimesgut Şekerspor

2007 - 2007 - Antalyaspor

2007 - 2008 - MKE Ankaragücü

2008 - 2009 - Kocaelispor

2009 - 2010 - Hazar Lankaran

2010 - 2011 - Adanaspor

2011 - 2012 - Eyüpspor

2014- - Eyüpspor

Kaynak:Biyografi.info