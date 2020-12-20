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Ahmet Erdoğan kimdir? Kaç yaşındaydı? | Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir?

Birçok kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan ile ilgili medyada yer alan haberler sonrası arama yapmaya başladı. Peki Ahmet Erdoğan kimdir? Kaç yaşındaydı? | Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir? İşte detaylar...

Ahmet Erdoğan kimdir? Kaç yaşındaydı? | Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir?

Birçok kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan ile ilgili medyada yer alan haberler sonrası arama yapmaya başladı. Peki Ahmet Erdoğan kimdir? Kaç yaşındaydı? | Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir? İşte ayrıntılar...

Ahmet Erdoğan kimdir? Neden öldü? | Ahmet Erdoğan hastalığı nedir?

AHMET ERDOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDAYDI?

Ahmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğludur.

Kalp hastası olan Ahmet Erdoğan'ın kalbine iki yıl önce stent takılmıştı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan 73 yaşındaydı.

Merhumun cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek, Dumankaya (Pilihoz) köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

AHMET ERDOĞAN NEDEN ÖLDÜ? | AHMET ERDOĞAN HASTALIĞI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde tedavi altına alınmıştı

73 yaşındaki Ahmet Erdoğan, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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