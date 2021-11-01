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  3. Ahmet Hakan aktardı: " Millet İttifakı'nın adayı şu 3 isimden biri olacak"

Ahmet Hakan aktardı: " Millet İttifakı'nın adayı şu 3 isimden biri olacak"

Ahmet Hakan, son zamanların en çok tartışılan ve merak edilen konusu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı için üç isim verdi.

Ahmet Hakan aktardı: " Millet İttifakı'nın adayı şu 3 isimden biri olacak"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilecek ismi gizemini korumaya devam ediyor. Ortaya atılan iddialarda, daha önce siyasette hiç duyulmayan isimlerin olması dikkatlerden kaçmamıştı. İddialar devam ederken, ünlü gazeteci Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı için düşündüğü ve uygulayacağı üç isme yazısında yer verdi.

Ahmet Hakan aktardı: Millet İttifakı'nın adayı şu 3 isimden biri olacak

"BENİM ANLADIĞIM MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI ŞU İSİMLERDEN BİRİ OLACAK"

Ahmet Hakan, ortaya atılan iddialarda isimlerine sık sık rastlanılan, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Özgür Demirtaş ve Coca Cola’nın eski CEO’su Muhtar Kent’in adaylıklarını reddetti. Hakan, "Benim anladığım kadarıyla, Millet İttifakı'nın adayı şu isimlerden biri olacak" diyerek, Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceği iddia edilen isimler için “Siz bakmayın Özgür Demirtaş, Muhtar Kent türü zırvalara” dedi.

Ahmet Hakan aktardı: Millet İttifakı'nın adayı şu 3 isimden biri olacak

KILIÇDAROĞLU, MANSUR YAVAŞ YA DA İMAMOĞLU

 "Millet İttifakı’nın adayı, şu üç isimden biri olacak" ara başlığıyla yazısına devam eden Hakan, adayların bilindik isimler olduğuna dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın  CHP adayı olacağını öne sürdü.

Ahmet Hakan aktardı: Millet İttifakı'nın adayı şu 3 isimden biri olacak

DİĞER İSİMLER FANTEZİ ÜRÜNÜ YA DA HEDEF ŞAŞIRTMACA

 Yazısının devamında bu üç isim dışında ortaya atılan iddiaların hedef şaşırtmaca olduğunu söyleyen Hakan,“Bu üç ismin dışında kalan isimlerin tümü...Ya fantezi peşinde koşmanın ürünüdür ya da hedef şaşırtmaca maksatlı olarak ortaya çıkarılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

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