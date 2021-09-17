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  3. Ahmet Hakan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi!

Ahmet Hakan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi!

Ahmet Hakan, "günaydın" hitabını cahiliye dönemi adeti olarak belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi.

Ahmet Hakan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Günlükleri adlı kitabında “Cahiliye döneminde birinin evine vardıkları zaman mahremiyete saygı göstermez, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” yorumunda bulundu.

"Azıcık geniş baksa şu üç şeyi şak diye görür"

Erbaş'ın "günaydın" ile ilgili değerlendirmesi tartışmalara yol açtı.  Erbaş'ın sözlerini , "Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey" başlıklı yazısında kaleme alan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşe yazısında Erbaş'ı eleştirdi:

"Rahmetli babam, öfkelendiğinde ve ne diyeceğini bilemediği durumlarda hep şöyle derdi:

“Allahumme meassabirin!”

Yani “Allah sabredenlerle beraberdir.”

Ben de rahmetli babam gibi “Ya sabır” çektim.

Biz burada Diyanet İşleri Başkanlığı tartışmaların odağında yer almasın falan diye çırpınıp dururken...

Diyanet İşleri Başkanı’nın uğraştığı, mesele ettiği, gündemine aldığı şeye bak!

Oysa azıcık düşünse, azıcık şans verse, azıcık geniş baksa...

Şu üç şeyi şak diye görür:

BİR: “Günaydın” da bir hayır duadır.

İKİ: “Gününüz aydın olsun” demektir.

ÜÇ: Tıpkı “Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun” demek gibi bir şeydir.

“Zaten benimle uğraşılıyor. Böyle basit meselelerle uğraştığım için şimdi benim üzerime daha çok gelirler. Böylece başında olduğum Diyanet kurumu daha fazla yıpranır. Çok temel, çok önemli bir mesele değil ki bu! Hatta mesele edilecek bir mesele bile değil. Ben en iyisi böyle lüzumsuz, böyle tartışmalı bir alana girmeyeyim.”

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