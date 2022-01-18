Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi: Şunu yapacağım ama yaptırmıyorlar, gerekçesine saklanmadı

İstanbul'un birçok sorununu çözüme kavuşmazken, toplu ulaşım araçlarında yaşanan sorunlar ve trafik problemi sürüyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise ciddi bir borç yükünün altında ezilirken hizmet üretemez hale geldi.

ŞEHRİ AFİŞLERLE DONATTI

Ekrem İmamoğlu bu konuda çözüm üretmek yerine engellendiğini öne sürerek algı oyunlarına başladı. İBB yönetimi kentin birçok yerine astırdığı afişlerin üzerinden son durumu köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek göstererek Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

İMAMOĞLU'NUN YENİ MOTTOSU

Ahmet Hakan'ın yazısının bir kısmında yer alan ifadeler şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

- Beni engelliyorlar."

"ERDOĞAN İŞİNE BAKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı belediye başkanı olduğu süreçte yakın olarak takip ettiğini dile getiren Ahmet Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Belediye başkanlığı yaptığı dönemde Erdoğan’ı yakından takip eden bir gazeteci olarak şu tanıklığı rahatlıkta yapabilirim:

Erdoğan, bir tek gün bile...

- Hizmet edeceğim ama engelleniyorum.

- Şunu yapacağım ama yaptırmıyorlar.

Türü bir yakınmayla halkın huzuruna çıkmadı.

Böyle bir gerekçenin arkasına saklanmadı.

Hatta ve hatta...

Yaptığı hizmetlerin açılışlarında...

“Biz bütün engellemelere rağmen bunları yapmayı başardık” bile demedi.

Hiç girmedi bu konuya.

İşine baktı."

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