Ahmet Hakan'dan arkadaşı Hande Fırat'a destek! "Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?"

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşe yazısında Hande Fırat'ı kaleme aldı. Son günlerde "Hande Fırat 15 Temmuz'dan bir gün önce MİT'le buluştu" iddialarına tepki gösteren Hakan, "Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?" ifadelerine yer verdi.

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Ahmet Hakan'dan arkadaşı Hande Fırat'a destek! "Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?"

Gazeteci Ahmet Hakan, meslektaşı Hande Fırat hakkında ortaya atılan "15 Temmuz öncesi MİT görüşmesi" iddiasına ateş püskürdü. Geçtiğimiz gün üzerine atılan itiraflara sessiz kalamayarak "Tek suçum işimi yapıp ofisime gidip, demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum. Benim siz Fetöcülerle ya da başınızdaki ile tek karemi bulamazsanız. Yettiniz artık! Yalanlarınızı ve pis ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekin. Zavallısınız" şeklinde açıklamada bulunan Fırat'a, Ahmet Hakan "İlk hedefleri de bizim Hande Fırat.Neden?Çünkü Hande, Türkiye’nin bir “Fetullah Devleti” haline dönüşmesine karşı yürütülen büyük mücadelenin önemli bir parçası oldu." ifadeleriyle destek geldi.

Ahmet Hakan'dan arkadaşı Hande Fırat'a destek! Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?

"KUYRUK ACILARI VAR"

Ahmet Hakan kaleme aldığı köşe yazısında FETÖ'cü camiasında büyük bir kuyruk acısının var olduğunu belirtti. Hande Fırat'ın 15 Temmuz sembollerinden biri haline geldiğini de belirten Hakan, "Hande, Türkiye’nin bir “Fetullah Devleti” haline dönüşmesine karşı yürütülen büyük mücadelenin önemli bir parçası oldu.

İşte bunu unutamıyorlar bir türlü.

Böyle bir kuyruk acıları var.

Kısa aralıklarla sürekli aynı türde palavraları gündeme getirmelerinin, Hande’yi hedef seçmelerinin, uyduruk senaryolarıyla Hande’yi hedef almalarının temel nedeni bu.

Cevheri adlı FETÖ faresi mazurdur.

Ahmet Hakan'dan arkadaşı Hande Fırat'a destek! Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?

Hayalini kurduğu “Fetullah Devleti”ni kuramamanın sancısıyla kıvrandığı için yapıyor bunu.

Peki ya Cevheri’nin peşinden sürüklenenler? Peki ya Cevheri’nin yalanlarının üstüne sorgusuz sualsiz atlayanlar? Peki ya Cevheri’nin üfürüklerine “Muazzam bir haber” muamelesi çekenler?

Bunlara ne diyeceğiz?

Tamam, bunların Erdoğan karşıtlığı diye niteleyebileceğimiz bir özellikleri var.

Bunu anladık.

Ama bu karşıtlığın da bir sınırı, bir kıvamı, bir ölçüsü falan olmalı.

Erdoğan karşıtlığını, bir FETÖ faresinin palavralarının peşine takılma noktasına kadar düşürebilmek..." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'dan arkadaşı Hande Fırat'a destek! Fitne faresi FETÖ’cü Cevheri, neden Hande’yle uğraşıyor?

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