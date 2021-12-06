Ahmet Hakan'dan çarpıcı CHP değerlendirmesi: Dava şuuru yok, herkes hesapçı, grupçu, kendini düşünüyor Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin Mersin'de düzenlediği mitinge Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın davet edilmemesine örnek olarak göstererek," CHP'de dava şuuru yok. Herkes hesapçı. Herkes grupçu. Herkes kendini düşünüyor. Herkes kişisel ikbalinin peşinde." değerlendirmesinde bulundu.

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan köşe yazısında CHP'ye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklendiği gibi etki yaratmayan mitingini üzerinden değerlendirmede bulunan Ahmet Hakan, CHP'de dava şuuru olmadığını ifade etti. Bu ifadesini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın mitinge davet edilmemesini örnek göstererek yaptı. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki yazısında şu ifadeleri kullandı: "NEDİR dava şuuru? Şudur: Kişisel hırslardan arınabilmektir. Kişisel beklentileri bir yana bırakabilmektir. Yoldaşlarla çıkarsız dayanışmaktır. Yoldaşlar arasında hizipleşmeye gitmemektir. Partilileri kardeşler bilmektir. Dedikodulardan uzak durmaktır. El birliğiyle zafer için çabalamaktır. Hesapsız, kitapsız zafere kilitlenmektir. Bakıyoruz CHP’ye! Bunların hiçbiri yok. Herkes hesapçı. Herkes grupçu. Herkes kendini düşünüyor. Herkes kişisel ikbalinin peşinde. İşte bakın. En yakın örnek: Mersin mitingine Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ı davet etmemişler. Niye? Yüzde 99 Kılıçdaroğlu’dan fazla alkış almasınlar diye... Çünkü Kılıçdaroğlu’dan fazla alkış alırlarsa... Kılıçdaroğlu’nun adaylığına moral darbesi indirmiş olurlar. İşte bunlar hep hesap kitap... Eğer partide dava şuurunun dirhemi olsa... Bunlar akla bile gelmezdi." Ahmet Hakan