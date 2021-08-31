Ahmet Hakan'dan Dr. Oytun Erbaş ve Op. Dr. Bilgehan Bilge hakkında çarpıcı ifadeler! Demediğini bırakmadı

Türkiye koronavirüs salgını sürecinde yaptığı, "Biz Türkler Asya ırkıyız ama karışık da bir gen gurubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" açıklamasıyla gündem olan Dr. Oytun Erbaş yeniden yaptığı çıkışla gündeme geldi.

Hamile kadınlara önerilerde bulunan Erbaş," Hamileyken tuzlu şeyler yemesinler. Tuzlu ayran otizm yapıyor. Yoğurtla tuz birleşince zehir oluyor. Otizmde böyle bir şey var işte ayrı ayrı yendiğinde bir şey olmazken bir araya getirilince zehir oluyor. Soda ve kutu içecekler otizm yapıyor. Bol bol su içilmeli. Hamilelikte doğal beslenmek lazım." ifadeleri kullanmıştı. Erbaş'ın açıklaması meslektaşlarının eleştirisini alırken Hürriyet Gazetesi Ahmet Hakan bu konu hakkında köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu.

"GÖRDÜĞÜ ANİ İLGİDEN BAŞI DÖNDÜ OYTUN’UN"

Ahmet Hakan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"OYTUN Erbaş, ilk çıktığında geleceği parlak bir akademisyenimizdi.

Ağzı iyi laf yapardı. Sempatik bir tarafı vardı. Reytingi acayip yüksekti. Geleceği parlaktı. Kameralar onu sevmişti.

Fakat şöyle bir şey oldu:

Gördüğü ani ilgiden başı döndü Oytun’un ve bilimin en önemli tarafı olan sabrı bir yana bırakıp tamamen şova yöneldi. Bilimsel şovunun ilk gafını da korona belası ilk çıktığında yaptı. “Bu virüs bizim ırka bir şey yapmaz” türü laflar etti.

O gün bugündür de iflah olmuyor Oytun. En son “Tuzlu ayran ve soda otistik yapar” falan diye bir şey yumurtladığını işittim.

Ani yükselişin yol açtığı baş dönmelerine...

Magazinde, gazetecilikte, ses sanatçılığında, siyasette sıkça rastlıyorduk.

Artık akademi de bu alanlardan biri haline geldi.

Bunun en çarpıcı ve en somut örneği de Oytun’dur."

"SLOGAN ATAN VE ATTIRAN BEYAZ ÖNLÜKLÜ BİR BİLİM İNSANI"

Koronavirüs aşısı karşıtlığı ile bilinen Op.Dr. Bilgehan Bilge'nin Maltepe'de gerçekleştirdiği miting hakkında değerlendirmelerde bulunan Hakan, Bilge'nin adının zikretmeden yazısında şu ifadelere yer verdi:

"SOSYAL medyada bir miting gördüm.

Doktorun biri, almış eline mikrofonu aşı karşıtı propaganda yapıyor.

Alkış kıyamet.

Deney yapacağına, akademik tez kaleme alacağına, dünya literatürüne katkı sunmak için çabalayacağına, bilim üreteceğine, makale yazacağına...

Slogan atan ve attıran beyaz önlüklü bir bilim insanı.

Son derece tartışmalı görüşlerle meydana çıkan bu bilim insanının amacı ne olabilir?

Ne olacak?

Koronanın sunduğu fırsattan istifade ederek isim yapmak, şöhret olmak.

Şu korona belası yeryüzünden silinse de...

Bu tür tuhaflıklara daha fazla maruz kalmasak."