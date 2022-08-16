Ahmet Hakan'dan Gülşen severleri kızdıracak açıklama! "Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?"

Gülşen'in ilginç tarzdaki cesur sahne kıyafetlerine bir eleştiri de Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. Ahmet Hakan köşesinde Gülşen', hedef alarak, "Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?" ifadelerini kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ahmet Hakan'dan Gülşen severleri kızdıracak açıklama! "Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?"

Son zamanlarda şarkılarından çok cüretkar sahne kıyafetleriyle anılan şarkıcı Gülşen, son konserlerinde LGBT bayrağı açmasıyla da eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. "Anneler memelerini açarak gezebilmeli" diyen Gülşen, yarı çıplak kıyafetleriyle göz doldururken, ünlü şarkıcıya bir tepki de Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi. Hakan, Gülşen'in tarzını ve tavrını hedef alarak "Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'dan Gülşen severleri kızdıracak açıklama! Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?

İLK ÜÇ GÜN BEN DE DESTEKLEDİM

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Gülşen ve kıyafetleri konusu. İlk üç gün ben de destekledim. Fakat artık Gülşen, bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne? Her seferinde daha fazla... Her seferinde daha fazla... Bu işi kararında bırakırsa... Hem kendisi hem de toplum açısından daha iyi olacak galiba.

Ahmet Hakan'dan Gülşen severleri kızdıracak açıklama! Bu işin cılkını çıkartmaya başladı mı ne?

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