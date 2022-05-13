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  3. Ahmet Hakan'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a çarpıcı sözler: "Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv"

Ahmet Hakan'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a çarpıcı sözler: "Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen'in giydiği kıyafet hakkında yaptığı yoruma değindiği köşe yazısında," Melis’in dekoltesini mesele eden Ahmet Çakar, meğer vaktiyle Adnancıların düzenlediği bazı etkinliklerde boy gösteriyormuş. Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv. Bu mudur yani?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a çarpıcı sözler: "Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv"

Eski MHP Milletvekili olan Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde AKİT TV'de katıldığı programda isim vermeden oyuncu Melis Sezen'i eleştirmişti. Sezen'in Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde giydiği kıyafeti eleştiren Çakar," Bu ‘Sadakatsiz’ adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadelerini kullanarak sosyal medyada ünlülerin ve kadınların tepkisini çekmişti.

Ahmet Hakan'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a çarpıcı sözler: Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv

Söz konusu olay sonrası köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski vekil Ahmet Çakar'ın geçmişte Adnan Oktar'ın düzenlediği etkinliklere katıldığını anımsatarak eleştirilerde bulundu. 

Ahmet Hakan yazısının olaya ilişkin kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Melis’in dekoltesini mesele eden Ahmet Çakar, meğer vaktiyle Adnancıların düzenlediği bazı etkinliklerde boy gösteriyormuş.

Adnancı kediciklerin dekoltesi çok çoook meşhurdu malum.

Eski Milletvekili Ahmet Çakar, dekolte olgusuyla kafayı bu derece bozduysa...

Adnan’ın kediciklerinin dekoltelerini neden hiç mesele etmedi acaba?

Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv.

Bu mudur yani?"

Ahmet Hakan'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a çarpıcı sözler: Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvvAhmet Hakan'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a çarpıcı sözler: Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv

{TITLE_STRIP}Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in göğüslerini tartıştılar! MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın sözlerini duyan beyninden vurulmuşa döndü! "Torununuz yaşındaki kadının..."

 

Tayfun Altuntaş
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