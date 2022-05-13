Ahmet Hakan'dan Melis Sezen'in kıyafetini eleştiren Ahmet Çakar'a çarpıcı sözler: "Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv"

Eski MHP Milletvekili olan Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde AKİT TV'de katıldığı programda isim vermeden oyuncu Melis Sezen'i eleştirmişti. Sezen'in Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde giydiği kıyafeti eleştiren Çakar," Bu ‘Sadakatsiz’ adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadelerini kullanarak sosyal medyada ünlülerin ve kadınların tepkisini çekmişti.

Söz konusu olay sonrası köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski vekil Ahmet Çakar'ın geçmişte Adnan Oktar'ın düzenlediği etkinliklere katıldığını anımsatarak eleştirilerde bulundu.

Ahmet Hakan yazısının olaya ilişkin kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Melis’in dekoltesini mesele eden Ahmet Çakar, meğer vaktiyle Adnancıların düzenlediği bazı etkinliklerde boy gösteriyormuş.

Adnancı kediciklerin dekoltesi çok çoook meşhurdu malum.

Eski Milletvekili Ahmet Çakar, dekolte olgusuyla kafayı bu derece bozduysa...

Adnan’ın kediciklerinin dekoltelerini neden hiç mesele etmedi acaba?

Kedicik dekoltesi olunca alkış, Melis Sezen dekoltesi olunca auvvv.

Bu mudur yani?"

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in göğüslerini tartıştılar! MHP eski milletvekili Ahmet Çakar'ın sözlerini duyan beyninden vurulmuşa döndü! "Torununuz yaşındaki kadının..."