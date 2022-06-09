Ahmet Hakan'dan Meral Akşener hakkında olay değerlendirme: "CHP'nin oylarını kapıp en büyük muhalefet partisi olma hedefi var" Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin çeperlerini CHP tabanına açtığını belirterek," Verdiği her mesaj, CHP’den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP’nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var " dedi.

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