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  3. Ahmet Hakan'dan Meral Akşener hakkında olay değerlendirme: "CHP'nin oylarını kapıp en büyük muhalefet partisi olma hedefi var"

Ahmet Hakan'dan Meral Akşener hakkında olay değerlendirme: "CHP'nin oylarını kapıp en büyük muhalefet partisi olma hedefi var"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin çeperlerini CHP tabanına açtığını belirterek," Verdiği her mesaj, CHP’den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP’nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var " dedi.

Ahmet Hakan'dan Meral Akşener hakkında olay değerlendirme: "CHP'nin oylarını kapıp en büyük muhalefet partisi olma hedefi var"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TBMM'de düzenlenen partisinin grup toplantısına katılarak gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmayı kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Meral Akşener'in CHP tabanından oy olma çabası içinde olduğunu dile getirdi.

Ahmet Hakan'dan Meral Akşener hakkında olay değerlendirme: CHP'nin oylarını kapıp en büyük muhalefet partisi olma hedefi var

"CHP'DEN OY TIRTIKLAMA AMACINA YÖNELİK"

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dünkü grup konuşmasını dinledikten sonra ben artık şuna karar verdim:

Meral Akşener, partisinin çeperlerini sağa doğru genişletmek yerine... CHP tabanına doğru açıyor. Verdiği her mesaj, CHP’den oy tırtıklama amacına yönelik. CHP’nin oylarını kapıp muhalefetin en büyük partisi olmak diye bir hedefi var galiba."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

Ahmet Hakan'dan Meral Akşener hakkında olay değerlendirme: CHP'nin oylarını kapıp en büyük muhalefet partisi olma hedefi var

Bölge Gündem Editör Ekibi
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