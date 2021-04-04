Ahmet Hakan'dan ramazanda kafe ve lokanta kısıtlaması için yeni öneri: Hak tanınmalı!

Ahmet Hakan, 'Kafe ve lokantalara ramazanda açık olma hakkı tanınmalı' başlıklı köşe yazısında yeni kısıtlamaların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ramazanda uygulanacak tam kapatmanın işletmecilere zarar vereceğini söyleyen Hakan, kararın gözden geçirilmesi halinde tercihlere daha fazla saygı ve itina gösterilmiş olacağını belirtti.

İşte Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın köşesine taşıdığı Ramazan için önerdiği kısıtlama uygulaması;

''Önerim şu:

''Saat 19.00’daki kapanma uygulaması, ramazanda da devam etsin. Ramazanda tüm lokanta ve kafeler için tam kapanma zorunluluğu olmasın.

Çünkü 19.00 kapanması, zaten toplu iftar buluşmalarının önünü büyük ölçüde kesiyor, iftarlardaki olası yığılmayı önlüyor.

Türkiye’de oruç ibadeti, gerçekten çok yaygın... Oruç tutanların sayısı her zaman fazla olur ülkemizde. Bu yüzden bazı lokanta ve kafeler, ramazan boyunca işyerlerini, kendi kararlarıyla kapatırlar. Ama açık olmayı tercih edecek lokanta ve kafeler de olacaktır. Onlara “Sen de kapatacaksın” denmemeli.

Ayrıca oruç tutmamayı tercih eden vatandaşlarımız da var.

Onlar açısından da bu kararın gözden geçirilmesi yararlı olur. Aksi takdirde “Oruç tutanlar iftarlarını lokantalarda yapamıyor, siz de kafe ve lokantalara gitmeyin” türü bir yaklaşım ortaya konmuş olur.

“Paket servis açık” diyecek olanlara ise sadece şunu hatırlatmak isterim: Paket servis, sektörün ancak çok ama çok az bir kısmını karşılayabiliyor.'

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