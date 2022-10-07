Ahmet Hakan'dan tepki çeken sözler! Sokak röportajlarını hedef aldı: "Yasaklansın istiyorum"

Vatandaşların düşüncelerini özgürce söyleyebildiği sokak röportajları, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın hedefi oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ahmet Hakan'dan tepki çeken sözler! Sokak röportajlarını hedef aldı: "Yasaklansın istiyorum"

Son günlerde gündeme ilişkin soruların vatandaşlara sorulduğu sokak röportajlarının sayısı günden güne artıyor. Vatandaşlar burada düşüncelerini özgürce ifade etme ortamı bulurken Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan tepki çeken bir çıkış geldi. Hakan bugün kaleme aldığı köşe yazısında sokak röportajlarının yasaklanmasını istedi. Bu röportajların topluma öfke, kin, nefret duyguları ektiğini öne sürdü.

Ahmet Hakan'dan tepki çeken sözler! Sokak röportajlarını hedef aldı: Yasaklansın istiyorum

"SON VERMENİN VAKTİ GELDİ DE GEÇİYOR"

Hakan yazısında şu ifadeleri kullandı:

HAYATIMDA hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı.

Tek istisnası var bunun:

Sokak röportajları.

Yasaklansın istiyorum bu röportajlar.

Komşuyu komşuya, anayı oğula, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden bir fitne odağı sokak röportajları.

Öfke, nefret, kin duyguları ekiliyor tüm topluma bu sözüm ona röportajlarda.

Nasıl edilir, nasıl yapılır bilmiyorum ama ülkemizin esenliği açısından eline mikrofon alanın dayıları birbirine kırdırdığı bu zıpırlığa bir son vermenin vakti geldi de geçiyor.

Ahmet Hakan'ın yazısına sosyal medyada çok sayıda eleştiri geldi. İşte o tepkilerden bazıları...

Ahmet Hakan'dan tepki çeken sözler! Sokak röportajlarını hedef aldı: Yasaklansın istiyorumAhmet Hakan'dan tepki çeken sözler! Sokak röportajlarını hedef aldı: Yasaklansın istiyorumAhmet Hakan'dan tepki çeken sözler! Sokak röportajlarını hedef aldı: Yasaklansın istiyorumAhmet Hakan'dan tepki çeken sözler! Sokak röportajlarını hedef aldı: Yasaklansın istiyorumAhmet Hakan'dan tepki çeken sözler! Sokak röportajlarını hedef aldı: Yasaklansın istiyorum

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