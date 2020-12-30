Beşiktaş'ta 2012-2018 yılları arasında Asbaşkanlık görevini yürüten Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın ardından 2019 yılında yapılan seçimle birlikte kulübün başına geçti. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen kulüplerden birisi olan Beşiktaş'ta, Ahmet Nur Çebi'de ikinci koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Çebi'nin hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ahmet Nur Çebi Ne iş yapar ve yüzüne ne oldu? İşte detaylar...

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu.

Kaptan Demir Çelik , Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Karabük Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Haddeciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Halen Demir Çelik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Demir çelik sektörüne hizmet vermektedir.

Kurulmasında etkin olarak görev aldığı Çebi Derneğine ve Çebi Vakfına Başkanlık yapmıştır. Galata Spor ve Kartal Spor Kulüplerinde başkan ve başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüş ve Karabük Spor 'a Yönetim danışmanlığı yapmıştır.

AHMET NUR ÇEBİ NE İŞ YAPIYOR? YÜZÜNE NE OLDU?

Kulüp başkanlığının yanı sıra bir iş insanı olan Ahmet Nur Çebi, Çebi Enerji, Martaş Liman Tesisleri ve Çebi Denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Ahmet Nur Çebi, armatörlük ile ilgili de birçok yatırım yapmıştır.

Taraftarlar tarafından en çok merak edilen konu ise Ahmet Nur Çebi'nin yüzündeki iz oldu. Başkan Çebi'nin geçmişinde geçirdiği bir kaza nedeniyle yüzünde yanık oluştuğu belirtiliyor. Bu konuyla ilgili basında net bir bilgi ise bulunmuyor.