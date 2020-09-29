Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Ayrılıkların şairi olarak tanınan şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen İlkan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Şiirleri, şarkıları ve sözleri...

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

1976 yılında Mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi ve 1980 yılında mezun oldu. 1978 yılında profesyonel olarak şarkı sözü yazarlığına da başlayan İlkan'ın şarkıları o dönemin popüler sanatçıları seslendirdi. İlk şarkıları şunlardır: Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ayrılık Kolyesi, Neredesin Ey Talih, Artık Ne Duamsın Ne Bedduam, Bayramın Olsun..

Bu güne kadar Türk müzik dünyasının en ünlü bestekâr ve yorumcuları ile çalışan İlkan'ın 1000'in üzerinde eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilk akla gelen; Islak Mendil, Tahta Masa, Kahır mektubu, Anılar, Bir Pazar Günü, Sabahçı Kahvesi, Hatıram olsun, Bir Gülü Sevdim, Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasıdır, Sevdalıyım, Eyvah-Çaykarası, Çocukların Günahı Ne, Ben Ne İnsanlar Gördüm, Bana Sor Yalnızlığı, Eskici, Seninle Aşkımız Eski Bir Roman, Bir Cennettir Bu Dünya, Kurşuna Gerek Yok, Selam Olsun, Bizim Sokaklar, Yine Bugün Sensiz, Bir Evet Yeter, Seni Sana Emanet Ediyorum, Ya Benimsin Ya Toprağın, Sana Hasret Gideceğim, Liselim, Mastika ve diğerleri.Ahmet Selçuk İlkan'ın bir başka özelliği Türk müzik dünyasında ilk melodi şiir akımını başlatmış olmasıdır. Mum Işığında (Ayten) isimli şiir albümü 1982 yılında piyasaya sürüldüğünde yepyeni bir akım ayak seslerini beraberinde getiriyordu.1991 yılında ilk şiir klibini çeken İlkan'ın bu güne kadar yayınlanmış 8 tane şiir albümü bulunuyor.

ESERLERİ

Mum Işığında (Ayten) 1982

Şiir Gözlüm (Fahriye Abla) 1984

Bak Bir Erkek Ağlıyor 1986

Bir Beyaz Karanfil 1988

O Adam Benim 1990Seni Arıyorum 1992

Şairler Ağlamaz 1997

Ayrılıkların Şairi (Asi Bir Tutku) 2000

Son Romantik 2002