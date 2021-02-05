Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Eşi kimdir ve mesleği nedir? Ahmet Selçuk İlkan şarkıları...

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu. Konuklar arasında ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan yer alıyor. Yayınlanan tanıtımın ardından izleyici tarafından merak edilen İlkan araştırma konusu oldu. Peki Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir? İşte detaylar...

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Selçuk İlkan 26 Ekim 1955 yılında Adana'da dünyaya geldi. Şair ve şarkı sözü yazarı olarak tanınan, 66 yaşındaki İlkan, küçük yaşlarda şiirler yazmaya başladı.

İlk ve orta öğrenimini ayrı yerde tamamladı. Lise yıllarında yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çekti. 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Berlin'e şehrine gitti. Berlin Teknik Üniversitesinde Mimarlık eğitimini sürdürürken bir yandan da sanat çalışmalarına devam etti. O zamanların ünlü dergileri arasında yer alan Hayat Dergisi`nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında ‘Hatırlar mısın?’ isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye`ye dönerek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne giren sanatçı, 1978'de profesyonel şarkı sözü yazarlığına başladı. 1980'de üniversiteden mezun olan Ahmet Selçuk İlkan'ın 1000'den fazla eseri bulunmaktadır.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan sanatçı, bugüne kadar altı kitap, on şiir albümü yayınlamış, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. 5 tane sinema filminde rol almıştır.

KİTAPLARI NELERDİR?

*Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı

*Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı

*Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı

*Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı

*Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı

*Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı

*Bir Akrep Sevdası 1. Baskı

AHMET SELÇUK İLKAN ŞARKILARI,ALBÜMLERİ

*Mum Işığında

*Şiir Gözlüm

*Bak Bir Erkek Ağlıyor -1986

*Bir Beyaz Karanfil- 1988

*O Adam Benim -1990

*Seni Arıyorum -1992

*Şairler Ağlamaz- 1997

*Ayrılıkların Şairi - 2000

*Yakılacak Adam- 2002

*Unutmaktan Geliyorum- 2005

*Seni O Kadar Çok Sevdim Ki- 2011

*Söz- 2013

*Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes- 2016

*Unutulmayan Şarkılar 41 Ses 41 Nefes- 2019

EŞİ KİM?

Ahmet Selçuk İlkan'ın eşinin adı Gülten İlkan'dır. Çiftin, Cemre isminde bir kızları vardır.