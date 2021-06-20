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Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş arasındaki 10 milyon euro konuşmasını yayımladı

TİP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, gazeteci Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğine ilişkin ses kaydını yayımladı.

Gazeteci Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğine dair ses kaydı sonunda ortaya çıktı. Gazeteci olan ve aynı zamanda TİP İstanbul Milletvekili olan Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen konuşmada 10 milyon euro'nun istendiği kısmı yayımladı.

Ahmet Şık aynı zamanda ikili arasında geçen konuşmanın olduğu kısmın yazılı halini de paylaştı.

Ahmet Şık, Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş arasındaki 10 milyon euro konuşmasını yayımladı

Tayfun Altuntaş
Editör
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