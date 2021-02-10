Ahşap İskeletçi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Restoratör ve Konservatör (Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Uzmanı) mesleği için “2651.29” kod olarak kullanılır iken Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Teknikeri mesleği için “3114.19” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap İskeletçi Meslek Kodu “7522.01” olarak belirlenmiştir.

ŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın