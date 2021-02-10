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Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Meslek Kodu ile Diğer Kart Ve Şerit Delme Makinesi Operatörleri, Su Ürünleri Üreticisi, Müdür Yardımcısı(Öğrenci Yurdu) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Tarım (Ziraat) Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcılığı) mesleği için “2359.81” kod olarak kullanılır iken Şiş ve Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımcısı (Amigurumi) mesleği için “7533.77” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü Meslek Kodu “7523.21” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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