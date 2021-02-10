Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Nezaretçi Ve Ustabaşı (Plastik, Kimyasal Ve Sentetik Mamuller İmalatı) mesleği için “3122.19” kod olarak kullanılır iken Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri mesleği için “7531.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;



Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı Meslek Kodu “7522.35” olarak belirlenmiştir.

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