Ahşap Süslemecisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) mesleği için “8131.75” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör) mesleği için “1120.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Süslemecisi Meslek Kodu “7115.33” olarak belirlenmiştir.

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