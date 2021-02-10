Ahşap Süslemecisi Meslek Kodu Nedir?
Ahşap Süslemecisi Meslek Kodu ile Karıştırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler, Çiftçi (Kendi Geçimine Yönelik) -Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanları, Kafe, Bar Ve Snack Bar İşletmecisi (Kendi İşletmesinde Çalışanlar) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kompozit Ürün Üretim Elemanı (El Yatırması, Püskürtme, RTM, İnfüzyon) mesleği için “8131.75” kod olarak kullanılır iken Genel Müdür Yardımcısı-Eğlence, Lokanta, Otel (Özel Sektör) mesleği için “1120.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ahşap Süslemecisi Meslek Kodu “7115.33” olarak belirlenmiştir.
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