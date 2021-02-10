Ahşap Tekne İmalat Ustası Meslek Kodu Nedir?
Ahşap Tekne İmalat Ustası Meslek Kodu ile Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle), Kendi Geçimine Yönelik Balıkçı, Restoran Yönetici Yardımcısı vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çimentolama, Asitleme Ve Test Operatörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları mesleği için “8113.03” kod olarak kullanılır iken Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.34” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ahşap Tekne İmalat Ustası Meslek Kodu “7115.32” olarak belirlenmiştir.
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