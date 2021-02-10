Ahşap Tekne İmalat Ustası Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çimentolama, Asitleme Ve Test Operatörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları mesleği için “8113.03” kod olarak kullanılır iken Hadde Muylu Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.34” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Tekne İmalat Ustası Meslek Kodu “7115.32” olarak belirlenmiştir.

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