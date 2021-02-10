Ahşap Tornacısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Süs Bitkileri Yetiştiriciliği / Seracılık Ve Süs Bitkileri Teknikeri mesleği için “3142.40” kod olarak kullanılır iken Plaka Perde Makinesi Ayarcı-Operatörü (Elyaflı Plaka İmali) mesleği için “8122.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Tornacısı Meslek Kodu “7523.22” olarak belirlenmiştir.

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