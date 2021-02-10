Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Meslek Kodu Nedir?
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Meslek Kodu ile Otoklav Operatörü (Kimyasal Ve İlgili İşlemler), Genel Müdür Yardımcısı-Kültürel Etkinlikler, Sosyal İşler Ve Uluslararası Teşkilatlar (Özel Sektör), Kendi İşletmesinde Çalışan (Toptan Ticaret) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı) mesleği için “2360.09” kod olarak kullanılır iken Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı mesleği için “5223.60” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Meslek Kodu “7115.02” olarak belirlenmiştir.
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