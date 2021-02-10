Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı) mesleği için “2360.09” kod olarak kullanılır iken Saat-Elektrikli Aletler Ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı mesleği için “5223.60” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi Meslek Kodu “7115.02” olarak belirlenmiştir.

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