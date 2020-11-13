Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dizi sektörünü de etkiliyor. Son olarak Menajerimi Ara setinden koronavirüse ilişkin kötü bir haber geldi. Peki Ahsen Eroğlu koronavirüs mü oldu? | Ahsen Eroğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

AHSEN EROĞLU KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Star Tv'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'dan art arda koronavirüs vaka haberleri geliyor.

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bilgisinin yayılmasının ardından Ahsen Eroğlu ve Bedir Bedir'in de koronavirüse yakalandığı gündeme geldi.

Ahsen Eroğlu'nun Instagram hesabında bugün paylaşımlarda bulunduğu fakat konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunmadığı görüldü.

Resmi açıklamanın yapılması sonrası haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Bedir Bedir koronavirüs mü oldu? | Bedir Bedir kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Ayşenil Şamlıoğlu koronavirüs mü oldu? | Ayşenil Şamlıoğlu kimdir? Kaç yaşında?

AHSEN EROĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019'da ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.