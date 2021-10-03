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Aidat ne demek, TDK'ya göre Aidat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aidat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aidat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aidat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aidat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aidat ne demek, TDK'ya göre Aidat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aidat ne demek? Aidat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aidat kelimesi. Peki aidat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aidat nedir, aidat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AİDAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aidat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aidat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre aidat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dernek, kuruluş, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti
- Bir hizmet karşılığı sürekli ve düzenli ödenen para
- Kesenek

AİDAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hele şundan bundan aidat, iane ve yardım toplayıp veya böyle bir yardıma müminleri cebredip vakıf kurmak diye bir şey düşünülemez.
- Sabahları ekmek dağıtmaya çıkan, ayda bir de aidat toplayan Meryem dışında kimse çalmazdı kapısını.

AİDAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- üye aidatı, üyelik aidatı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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