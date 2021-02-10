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Aikido Sporcusu Meslek Kodu Nedir?

Aikido Sporcusu Meslek Kodu ile Su Kenarı Ve Su İçi Süs Bitkileri Yetiştiricisi, Koordinatör-Eğlence, Lokanta, Otel, Fizikçi (Mekanik) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Aikido Sporcusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çiçeklerinden Faydalanılan İlaç ve Baharat Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.42” kod olarak kullanılır iken Çiçekleri Gösterişli İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiricisi mesleği için “6113.41” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aikido Sporcusu Meslek Kodu “3421.21” olarak belirlenmiştir

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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