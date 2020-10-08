Aile Bakanı Selçuk: Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında en büyük hasara uğrayan alanlardan biri olan ekonominin daha fazla sekteye uğramaması için birçok devlet harekete geçti. Ülkemizde de bu kapsamda yapılan nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu iken müjdeyi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında geliştirilen Nakdi Ücret Desteği, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için geliştirilen devlet desteğidir. Ücretsiz izin maaş desteği ismi de verilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan ödenekten ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olanlar faydalanabiliyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

Nakdi ücret desteğinden 17 Nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.



NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak vatandaşlara ödenecek.