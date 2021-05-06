Ülkemizde 2010 yılından bu zamana uygulanan aile hekimi uygulaması ile vatandaşlar yaşadıkları yerlerde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerindeki aile hekimine giderek sağlık hizmetinden faydalanabiliyor. Kişilerin kendisine atanmış sağlık hekimi dışında başka bir hekime gitmesi mümkün değildir. Peki Aile hekimim kim? Aile hekimimi nasıl öğrenirim? İşte cevabı...

AİLE HEKİMİM KİM? AİLE HEKİMİMİ NASIL ÖĞRENİRİM?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hangi aile hekimine bağlı olduğunuzu öğrenebileceğiniz kaynaklar şunlardır;

-E- nabız

-E- devlet

-Sağlık Bakanlığına telefon edilerek

-Yakındaki aile ve sağlık merkezini ziyaret ederek

-GSM operatörlerinin sorgulama hizmetini kullanarak

E DEVLET AİLE HEKİMİ SORGULAMA İŞLEMİ

Aile hekiminizi öğrenmek için (www.turkiye.gov.tr) adresi üzerinden girmeniz yeterlidir. E-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi girdikten sonra sorgulama butonuna “Aile Hekim Bilgisi Sorgulama” yazarak karşınıza çıkan ekranda aile hekiminiz kim olduğu, aile hekimliği bilgisi ve adresini öğrenebilirsiniz.

SMS İLE AİLE HEKİMİ SORGULAMA İŞLEMİ

Sağlık Bakanlığı sistemi, e-Devlet sistemi dışında SMS ile de aile hekiminizin kim olduğunu öğrenmek mümkündür. SMS ile aile hekimi sorgulama işlemi için hattınızın hangi operatöre bağlı olduğuna göre farklı numaralara SMS atmanız gerekmektedir. İşte SMS ile aile hekimi sorgulama yöntemi:

TURKCELL AİLE HEKİMİ SORGULAMA

TURKCELL hattı kullanan vatandaşlar aile hekimini öğrenmek için “AH T.C. KİMLİK NUMARASI” (AH 12312312312) yazdıktan sonra “7777”veya “6998” numaralarına kısa mesaj göndermelidir. Ancak yapılan bu işlem ücretsiz değildir.

TÜRK TELEKOM AİLE HEKİMİ SORGULAMA

Türk Telekom hattı kullanan vatandaşlar aile hekimi sorgulama işlemi için “5115” veya “6998” numaralarına “AH T.C. KİMLİK NUMARASI” yazıp kısa mesaj göndermelidir. Bu işlemden çok kısa bir süre sonra aile hekimi bilgileri telefonunuza kısa mesaj olarak gönderilmektedir.

VODAFONE AİLE HEKİMİ SORGULAMA

Vodafone hattı kullanan vatandaşlar “HEKIM T.C. KİMLİK NUMARASI” yazıp “5115” numarasına kısa mesaj (SMS) yolladıktan sonra kısa süre içerisinde aile hekimlerini öğrenebilirler.