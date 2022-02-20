Ailecek öldüler! Koronavirüs aynı aileden 9 kişi kişinin canını aldı!

Koronavirüs etkisini bir an olsun kaybetmiyor...

Babasını, abisini, iki halasını ve 4 kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla Kovid-19'dan kaybeden evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), şubat ayı başında hastalığa yakalandı.

HERŞEY 15 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yalçınkaya, Kovid-19'un ağır seyretmesi nedeniyle 4 Şubat'ta Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden Yalçınkaya, entübe edildiği hastanede hayatını kaybetti.

​​​​​​​Yalçınkaya, yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.