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  4. Ailecek öldüler! Koronavirüs aynı aileden 9 kişi kişinin canını aldı!

Ailecek öldüler! Koronavirüs aynı aileden 9 kişi kişinin canını aldı!

Rize'den kahreden ölüm haberi geldi. 15 ayda, aynı aileden 9 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ailecek öldüler! Koronavirüs aynı aileden 9 kişi kişinin canını aldı!

Koronavirüs etkisini bir an olsun kaybetmiyor...

Babasını, abisini, iki halasını ve 4 kuzenini, 15 ay içinde belli aralıklarla Kovid-19'dan kaybeden evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), şubat ayı başında hastalığa yakalandı.

Ailecek öldüler! Koronavirüs aynı aileden 9 kişi kişinin canını aldı!

HERŞEY 15 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yalçınkaya, Kovid-19'un ağır seyretmesi nedeniyle 4 Şubat'ta Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden Yalçınkaya, entübe edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Ailecek öldüler! Koronavirüs aynı aileden 9 kişi kişinin canını aldı!​​​​​​​Yalçınkaya, yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Ailecek öldüler! Koronavirüs aynı aileden 9 kişi kişinin canını aldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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