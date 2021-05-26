Ailesine destek olmak isteyen genci acı sonu! Kullandığı motosiklet Abdullah Barış Çay'ı hayatından etti

İzmir'de üniversite öğrencisi Abdullah Barış Çay isimli 20 yaşındaki genç, ailesine yardım etmek için moto kuryelik yaptığı sırada motorun hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Durumu gören çevredekiler gencin yardımına koşsa da genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 01.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak’ta meydana gelen olayda bir çiğköftecide moto kuryelik yaptığı öğrenilen Abdullah Barış Çay, sipariş götürmek için kullandığı motosikleti ile yola çıktı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çay, motosiklet ile seyir halinde olduğu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çay, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde, Çay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çay’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Çay’ın hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

AİLESİNE YARDIM ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenilen Abdullah Barış Çay’ın, ailesine destek olmak için moto kuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.