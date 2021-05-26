Akarca isminin anlamı nedir, Akarca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Polis memuru Mustafa Emanetoğlu, Bursa'da geçirdiği kaza sonucu şehit oldu!Egecan isminin anlamı nedir, Egecan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Uçuk isminin anlamı nedir, Uçuk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?26 Mayıs 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Acabey isminin anlamı nedir, Acabey ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hicabi isminin anlamı nedir, Hicabi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Emru isminin anlamı nedir, Emru ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eski Başbakan Davutoğlu'na polis engeli: Meclis kapısında konuşmasına izin verilmedi!Bandak isminin anlamı nedir, Bandak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ailesine destek olmak isteyen genci acı sonu! Kullandığı motosiklet Abdullah Barış Çay'ı hayatından etti

Ailesine destek olmak isteyen genci acı sonu! Kullandığı motosiklet Abdullah Barış Çay'ı hayatından etti

İzmir'in Bornova ilçesinde 20 yaşında bir genç, ailesine destek olmak amacıyla bir çiğköftecide motosikletle siparişi götürdüğü esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ailesine destek olmak isteyen genci acı sonu! Kullandığı motosiklet Abdullah Barış Çay'ı hayatından etti

İzmir'de üniversite öğrencisi Abdullah Barış Çay isimli 20 yaşındaki genç, ailesine yardım etmek için moto kuryelik yaptığı sırada motorun hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Durumu gören çevredekiler gencin yardımına koşsa da genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 01.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak’ta meydana gelen olayda bir çiğköftecide moto kuryelik yaptığı öğrenilen Abdullah Barış Çay, sipariş götürmek için kullandığı motosikleti ile yola çıktı.

Ailesine destek olmak isteyen genci acı sonu! Kullandığı motosiklet Abdullah Barış Çay'ı hayatından etti

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çay, motosiklet ile seyir halinde olduğu sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çay, metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ailesine destek olmak isteyen genci acı sonu! Kullandığı motosiklet Abdullah Barış Çay'ı hayatından etti

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde, Çay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çay’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Çay’ın hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Ailesine destek olmak isteyen genci acı sonu! Kullandığı motosiklet Abdullah Barış Çay'ı hayatından etti

AİLESİNE YARDIM ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORDU 

Öte yandan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenilen Abdullah Barış Çay’ın, ailesine destek olmak için moto kuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT