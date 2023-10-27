Ailesini kaybetmişti! Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh sahalara geri döndü!

İsrail'in dün Gazze'ye düzenlediği saldırıda eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybeden Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh, İsrail'in onları susturamayacağını ve görevlerini yapmaya devam edeceklerini söyledi.

"O NE GÜZEL VEKİLDİR"

İsrail'in, sivilleri hedef aldığını ve ailelere dönük katliamlar işlediğini vurgulayan Dahduh, "Her ne olursa olsun biz en nihayetinde Rabbimizin razı olduğu şeyi söylemeye devam edeceğiz. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir." dedi.

"İSRAİL SESİMİZİ SUSTURAMAYACAK"

Dahduh, "Bu çok acı bir bedel, ancak önemli olan bunun sesimizi susturamayacak oluşu. Biz, halkımız ve bu asil insani mesaj karşısında görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Allah'tan geldik ona döneceğiz." diye konuştu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırısında Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.