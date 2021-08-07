Ailesiyle tartıştıktan sonra beşinci kattan atladı! Yusuf Dulu hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay Sancaktepe ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Askerden izne gelen Yusuf Dulu iddialara göre ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evlerinin balkonuna gitti. Daha sonra Yusuf Dulu kendisini 5'inci kattan boşluğa bıraktı.

Yusuf Dulu'nun yanına giden vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bilirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Yusuf Dulu özel bir hastaneye götürüldü.

HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların daha teşeküllü bir hastaneyi gitmesi gerektiğini ifade etmesinin ardından başka bir hastaneye nakledilen Dulu nakil sırasında ambulansta hayatını kaybetti. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.