Ajan Salt konusu nedir? Ajan Salt oyuncuları kimler?
Angelina Jolie'nin başrolünde olan Ajan Salt bu akşam ekranlarda olacak. Aksiyon ve macera filmi olan Ajan Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği çabayı anlatan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Ajan Salt konusu ve oyuncuları
2010 yılında yayınlanan “Ajan Salt”, kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. İşte Ajan Salt konusu ve oyuncuları
AJAN SALT KONUSU
Angelina Jolie’nin federal ajanı canlandırdığı “Ajan Salt”, kumpasa getirilen bir CIA mensubunun hikayesini anlatıyor. Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır.
Çünkü bu kişi, Salt’ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt’ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt’ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.
AJAN SALT OYUNCULARI
Angelina Jolie – Evelyn Salt
Liev Schreiber – Winter, Salt’un patronu ve arkadaşı
Chiwetel Ejiofor – Peabody, CIA karşı istihbarat memuru
Yara Shahidi, Cleo – Salt’un komşusu
Zoe Lister – Jones
Daniel Olbrychski
Gaius Charles
Victor Slezak
Corey Stoll
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