Ajax'ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Ajax'ta kadro krizi yaşanıyor.

Ajax'ta 11 futbolcu koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması sebebiyle kadroya alınmadı. Ajax'ın Danimarka kafilesinde yalnızca 17 futbolcu bulunuyor.

Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Dusan Tadic ve Zakaria Labyad gibi önemli isimler Ajax'ın maç kafilesinde yok.

VİRÜSÜN TÜM KULÜBE YAYILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Test aşamasında da güvenliğin tam anlamıyla sağlanamadığı ve virüsün kulüpte futbolculardan görevlilere ve yöneticilere kadar birçok kişiye bulaşma ihtimalinden korkuluyor. Dusan Tadic ve Davy Klassen gibi yıldızlar da Midjytlland maçı kadrosunda bulunmuyor.

Kadroda gereken oyuncu sayısını karşılayamayan kulüpler maçlarda hükmen mağlup sayılıyor ancak kulübün UEFA'yla da temasta olduğu ve erteleme talep edebileceği de gelen haberler arasında...