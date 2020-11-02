Sefirin Kızı 26. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Çukur 101. bölüm full izle | Çukur son bölüm | Çukur 102. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Enkaz altından acı haber! İkiz kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldıProf. Dr. Tufan Tükek'ten 'koronavirüs' uyarısı: Gerekmedikçe evden çıkmayın2 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? Hasta sayısı kaç oldu?Antalyaspor - Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu!Ajax'ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı!Uzman isim açıkladı: "Hırsızlık yapılmadan böyle bir göçmenin olma olasılığı sıfır"Koronavirüsün bir mutasyonu virüsü daha bulaşıcı hale getirmiş olabilirMasterchef kim kaptan oldu? | Yeni takımlar nasıl oluştu? 2 Kasım Pazartesi
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ajax'ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Ajax'ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Şampiyonlar Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Ajax'ta koronavirüse yakalanan 11 futbolcu kafilede yer almıyor. Ajax'ın Danimarka kafilesinde 17 futbolcu bulunuyor.

Ajax'ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Ajax'ta kadro krizi yaşanıyor.

Ajax'ta 11 futbolcu koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması sebebiyle kadroya alınmadı. Ajax'ın Danimarka kafilesinde yalnızca 17 futbolcu bulunuyor.

Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Dusan Tadic ve Zakaria Labyad gibi önemli isimler Ajax'ın maç kafilesinde yok.

VİRÜSÜN TÜM KULÜBE YAYILMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Test aşamasında da güvenliğin tam anlamıyla sağlanamadığı ve virüsün kulüpte futbolculardan görevlilere ve yöneticilere kadar birçok kişiye bulaşma ihtimalinden korkuluyor. Dusan Tadic ve Davy Klassen gibi yıldızlar da Midjytlland maçı kadrosunda bulunmuyor. 

Kadroda gereken oyuncu sayısını karşılayamayan kulüpler maçlarda hükmen mağlup sayılıyor ancak kulübün UEFA'yla da temasta olduğu ve erteleme talep edebileceği de gelen haberler arasında...

Ajax'ta 11 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Bölge Gündem
Editör Ekibi


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT