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  3. Ajax'ta taciz skandalı işten ayrılmayla son buldu! Eski ünlü futbolcu Marc Overmars'ın görevine son verildi!

Ajax'ta taciz skandalı işten ayrılmayla son buldu! Eski ünlü futbolcu Marc Overmars'ın görevine son verildi!

Ajax kulübünde kadın çalışanlara taciz içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan futbol direktörü Marc Overmars'ın görevine son verildi.

Ajax'ta taciz skandalı işten ayrılmayla son buldu! Eski ünlü futbolcu Marc Overmars'ın görevine son verildi!

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax, geçtiğimiz günlerde taciz skandalıyla çalkalandı. Daha önce Ajax, Arsenal ve Barcelona gibi takımlarda futbol oynayan eski yıldız Marc Overmars'ın kadın çalışanlara uygunsuz mesajları ortaya çıktı. Bu mesajların ardından olay ülke çapında konuşulmaya başlarken Ajax tarafından gelen açıklama ile Overmars'ın görevine son verildiği duyuruldu.

AYRILIK AÇIKLAMASI YAPILDI

Ayrılık açıklamasını resmi internet sitesi üzerinden yapan Ajax, "Futbol Direktörü Marc Overmars kulüpten ayrılacak. Son günlerde denetleme kurulu ve CEO Edwin van der Sar’ın yaptığı görüşmelerden sonra bu karar alındı ve Overmars’a iletildi. Kulüpten ayrılma kararının altında, uzun bir süre boyunca birkaç kadın meslektaşına gönderilen bir dizi uygunsuz mesaj yatıyor" açıklamalarını yaptı.

Ajax'ta taciz skandalı işten ayrılmayla son buldu! Eski ünlü futbolcu Marc Overmars'ın görevine son verildi!

"AYRILMAK DIŞINDA SEÇENEK YOK"

2012 yazından bu yana Ajax'ta futbol direktörlüğü görevini yürüten Overmars ise açıklamasında suçunu kabul ederek "Utanıyorum. Maalesef bu konuda çizgiyi aştığımın farkında değildim. Özür dilerim. Kesinlikle benim durumumdaki biri için bu davranış kabul edilemez. Ajax’tan ayrılmak dışında seçenek yok" şeklinde konuştu.

Ajax'ta taciz skandalı işten ayrılmayla son buldu! Eski ünlü futbolcu Marc Overmars'ın görevine son verildi!

"HERKES İÇİN KORKUNÇ"

Ajax CEO’su  Edwin Van der Sar ise konuyla ilgili olarak “Bu durum herkes için korkunç oldu. Ajax’taki herkes için güvenli bir çalışma ortamı çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde bu gibi konulara artık daha da dikkat edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Ajax'ta taciz skandalı işten ayrılmayla son buldu! Eski ünlü futbolcu Marc Overmars'ın görevine son verildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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