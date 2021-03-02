Bir dönemin reyting rekorları kıran müzik yarışma programı Popstar Türkiye'de jüri üyeliği yapan Armağan Çağlayan, yıllar sonra 196Sekiz isimli YouTube kanalına çektiği Gör Beni programına Ajdar'ı konuk etmek istediğini ve aldığı yanıtı sosyal medya hesabında paylaştı. Armağan Çağlayan'ın açıklaması sonrası Ajdar Anık merak konusu oldu. Peki Ajdar kimdir? | Armağan Çağlayan'dan ne kadar istedi? | Ajdar Twitter hesabı ne? Ayrıntılar haberimizde...

AJDAR KİMDİR?

Ajdar Anık 10 Şubat 1973 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul'da yaşayan Ajdar televizyon izleyicisinin ilgisini Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak çekti. Jüri üyeleri tarafından beğenilmeyen sesi ve tavırları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve hakkında çokça haberler yapılmıştı.

1994'te Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Ajdar Anık, 'Çikita Muz' adında bir şarkı çıkarmış çektiği kliple de uzun süre konuşulmuştu.

Yaptığı şarkılar, dikkat çeken kişiliği ve tavırlarıyla medyanın ilgi odağı olan Ajdar Anık, birçok televizyon programına konuk oldu. 2012 yılında Şahdamar ismini verdiği bir şarkı çıkaran Ajdar yine sosyal medyada gündem olmuştu.

AJDAR, ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN NE KADAR İSTEDİ?

Armağan Çağlayan, bir süredir Youtube platformu üzerinden "Gör Beni" adında bir program yapıyor. Konuk ettiği kişiler ile başarılı işlere imza atan Çağlayan bu kez kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı gönderisiyle çok konuşuldu.

Çağlayan paylaşımında, "Gününüzü şenlendireyim mi? Gör Beni’de konul etmek içim Ajdar’ı aradık. Konuk olmak için 1 Milyon Euro istedi!" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ın bu gönderisi olay yaratırken binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde TikTok platformunda canlı yayın açan Ajdar, yayına aldığı bir annenin engelli kızı için yardım talebinde bulunması üzerine sarf ettiği sözler ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

AJDAR TWİTTER HESABI NE?

Ajdar'ın Twitter hesabı: @theworldstaras