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  3. Ajdar'ın konser istekleri duyanları şoke etti!

Ajdar'ın konser istekleri duyanları şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için 1 milyon euro istediğini söylediği Ajdar bu kez konser ücreti ile dudak uçuklattı. Şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Popstar Ajdar sahneye çıkmak için 5 milyon eura ve birçok isteği daha var.

Ajdar'ın konser istekleri duyanları şoke etti!

Ajdar adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyurmuştu. O günden beri sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak magazin gündeminde yer alıyor.

İSTEKLERİ DÜNYA STARLARINI GERİDE BIRAKTI

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına katılmak için 1 milyon euro talep eden Ajdar bu kez kendisine festivalde sahneye çıkması için teklif götüren kişilere isteklerini sıraladı. 

Erbil'de sahne alması için teklif gelen Ajdar 5 milyon euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma ve 25 otomobil talep etti. 

Ajdar'ın konser istekleri duyanları şoke etti!

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