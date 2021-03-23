Ajdar'ın konser istekleri duyanları şoke etti!
Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına katılmak için 1 milyon euro istediğini söylediği Ajdar bu kez konser ücreti ile dudak uçuklattı. Şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Popstar Ajdar sahneye çıkmak için 5 milyon eura ve birçok isteği daha var.
Ajdar adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyurmuştu. O günden beri sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak magazin gündeminde yer alıyor.
İSTEKLERİ DÜNYA STARLARINI GERİDE BIRAKTI
Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına katılmak için 1 milyon euro talep eden Ajdar bu kez kendisine festivalde sahneye çıkması için teklif götüren kişilere isteklerini sıraladı.
Erbil'de sahne alması için teklif gelen Ajdar 5 milyon euro, bir otelin tüm odaları, 200 kişilik koruma ve 25 otomobil talep etti.