AK Parti 2023 seçimleri için harekete geçti, vizyon belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! "Hedefimiz Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak"

2023 yılında yapılacak seçimler Türkiye gündeminde gün güne yer etmeye devam ederken çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin seçim stratejisini hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıklayacağı vizyon belgesinin içeriği belli oldu.

VİZYON BELGESİNİN ANA UNSURU EKONOMİ OLACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'nin vizyon belgesinin ana unsuru ekonomi olacak. Dış politika, savunma sanayi projelerine vurgu yapılacak, gençlere özel projelere yer verilecek. AK Parti kurmayları, gençlerin almakta zorlandığı elektronik eşyalarda vergi avantajı getirecek bir çalışma olduğunu da dile getirdi.

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"NASIL BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORUZ, NELER YAPACAĞIZ, HEDEFLER NELER AÇIKLANACAK"

Yüzde 80,21 olan enflasyon nedeniyle zorluk yaşayan emekli, dar gelirli, asgari ücretliler ve EYT’liler ayrı ayrı başlıklar açılacak. Vizyon belgesi hakkında konuşan AK Parti kaynakları şunları söyledi:

“Bugüne kadar partinin ve Cumhurbaşkanı’nın siyaset tarzı hep toplumsal beklentilere cevap verecek nitelikte olmuştur. 2023 vizyonu da bu çerçevede hazırlandı. Vatandaşın taleplerine göre bir hazırlık yapıldı. Hedefimiz, yeni yüzyıla ilişkin kazanımlarımızla Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak. 28 Ekim’de bir anlamda geleceğe yönelik yol haritası açıklanacak. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, neler yapacağız, hedefler neler açıklanacak”

30 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan programa milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar davet edildi. Yeni vizyon belgesinin açıklanacağı programa 30 bin civarında kişinin katılması bekleniyor. Programda AK Parti’nin seçim kampanyasına yönelik de tanıtım olacağı belirtiliyor.