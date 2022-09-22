AK Parti 2023 seçimleri için harekete geçti, vizyon belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! "Hedefimiz Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak"

AK Parti'nin 2023 yılı seçimleri için açıklayacağı vizyon belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerine ilişkin olarak açıklayacağı vaatlerin perspektifi belli oldu. Buna göre emekli, dar gelirli, asgari ücretli, EYT'liler ve gençler için projelere öncelik verilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
AK Parti 2023 seçimleri için harekete geçti, vizyon belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! "Hedefimiz Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak"

2023 yılında yapılacak seçimler Türkiye gündeminde gün güne yer etmeye devam ederken çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin seçim stratejisini hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Ekim'de açıklayacağı vizyon belgesinin içeriği belli oldu.

VİZYON BELGESİNİN ANA UNSURU EKONOMİ OLACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti'nin vizyon belgesinin ana unsuru ekonomi olacak. Dış politika, savunma sanayi projelerine vurgu yapılacak, gençlere özel projelere yer verilecek. AK Parti kurmayları, gençlerin almakta zorlandığı elektronik eşyalarda vergi avantajı getirecek bir çalışma olduğunu da dile getirdi.

AK Parti 2023 seçimleri için harekete geçti, vizyon belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Hedefimiz Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak

"NASIL BİR TÜRKİYE HAYAL EDİYORUZ, NELER YAPACAĞIZ, HEDEFLER NELER AÇIKLANACAK"

Yüzde 80,21 olan enflasyon nedeniyle zorluk yaşayan emekli, dar gelirli, asgari ücretliler ve EYT’liler ayrı ayrı başlıklar açılacak. Vizyon belgesi hakkında konuşan AK Parti kaynakları şunları söyledi:

“Bugüne kadar partinin ve Cumhurbaşkanı’nın siyaset tarzı hep toplumsal beklentilere cevap verecek nitelikte olmuştur. 2023 vizyonu da bu çerçevede hazırlandı. Vatandaşın taleplerine göre bir hazırlık yapıldı. Hedefimiz, yeni yüzyıla ilişkin kazanımlarımızla Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak. 28 Ekim’de bir anlamda geleceğe yönelik yol haritası açıklanacak. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, neler yapacağız, hedefler neler açıklanacak”

AK Parti 2023 seçimleri için harekete geçti, vizyon belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Hedefimiz Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak

30 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan programa milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar davet edildi. Yeni vizyon belgesinin açıklanacağı programa 30 bin civarında kişinin katılması bekleniyor. Programda AK Parti’nin seçim kampanyasına yönelik de tanıtım olacağı belirtiliyor.

AK Parti 2023 seçimleri için harekete geçti, vizyon belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak! Hedefimiz Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak

0
1
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?
İSKİ su kesintisi İstanbul 22 Eylül 2022 Perşembe | Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi var?
Son dakika | Muğla Marmaris'teki yangına müdahale edecekti! Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Muğla Marmaris'teki yangına müdahale edecekti! Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar var
Sivaslılara endişelendiren haberi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin verdi: "Ciddi manada su sıkıntısı ile karşı karşıyayız, kesintilere başlayacağız"
Sivaslılara endişelendiren haberi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin verdi: "Ciddi manada su sıkıntısı ile karşı karşıyayız, kesintilere başlayacağız"
Son dakika | Ciğerimiz yanıyor: Muğla Marmaris'te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Son dakika | Ciğerimiz yanıyor: Muğla Marmaris'te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Son Haberler
Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı!
Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı!
Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 14 kişi gözaltında!
Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 14 kişi gözaltında!
Çok Okunanlar
Son dakika | İBB acı haberi duyurdu! Çekmeköy metro şantiyesinde kaza: 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika | İBB acı haberi duyurdu! Çekmeköy metro şantiyesinde kaza: 2 işçi hayatını kaybetti
TOKİ sosyal konut projesi peşinatı var mı? Peşinatı ne kadar? TOKİ ödemeleri ne zaman başlar?
TOKİ sosyal konut projesi peşinatı var mı? Peşinatı ne kadar? TOKİ ödemeleri ne zaman başlar?
Yorumlananlar