AK Parti aday listesi belli oldu!

14 Mayıs 28. Dönem Milletvekilleri seçimi için AK Parti aday listesini açıkladı. İşte AK Parti aday listesi...

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AK Parti aday listesi belli oldu!

14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili aday listeleri saat 17:00'a kadar YSK'ya teslim edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almazken AK Parti Milletvekili aday listesi şöyle:

İstanbul 2. bölge 1. Sıradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aday gösterildi.

Ankara 3.Bölge'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milletvekili adayı.

Ankara 2. Bölge 1. sıradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin AK Parti'den aday gösterildi.

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Eskişehir 1.sıradan aday Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti gösterildi.

Bursa 1. sıradan Sanayi Bakanı Mustafa Varank

Kayseri 1.sıradan'dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ,

Antalya 1.Sıradan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aday gösterildi.

İstanbul 1. Bölge 1.Sıra' dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Şanlıurfa 1.sıradan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu

Trabzon 1 sıradan Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı

Gaziantep 1. sıradan Eski Adalet Bakanı Abdullah Gül aday gösterildi.

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.

Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.

Adıyaman 1. Sıra adayı Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı)

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı- İzmir’den Mehmet Ali Çelebi.

Kahramanmaraş Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kayseri 1. Sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra Rektör Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıradan Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

Osmaniye 1.sıradan Derya Yanık

Ordu 1. sıradan Mahmut Özer

Mersin 1. Sıra Nureddin Nebati

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

İstanbul 3. Bölge 1. Sıra Numan Kurtulmuş

Ankara 1. Bölge 2. Sıra Jülide Sarıeroğlu

Samsun 2. Sıra Çiğdem Karaaaslan

Trabzon 2. Sıra Mustafa Şen

Balıkesir 2. Sıra Belgin Uygur

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra

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