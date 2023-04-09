AK Parti aday listesi belli oldu!

14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili aday listeleri saat 17:00'a kadar YSK'ya teslim edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almazken AK Parti Milletvekili aday listesi şöyle:
İstanbul 2. bölge 1. Sıradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aday gösterildi.
Ankara 3.Bölge'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milletvekili adayı.
Ankara 2. Bölge 1. sıradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin AK Parti'den aday gösterildi.
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Eskişehir 1.sıradan aday Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti gösterildi.
Bursa 1. sıradan Sanayi Bakanı Mustafa Varank
Kayseri 1.sıradan'dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ,
Antalya 1.Sıradan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aday gösterildi.
İstanbul 1. Bölge 1.Sıra' dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
Şanlıurfa 1.sıradan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu
Trabzon 1 sıradan Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı
Gaziantep 1. sıradan Eski Adalet Bakanı Abdullah Gül aday gösterildi.
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)
Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.
Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.
Adıyaman 1. Sıra adayı Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı)
Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı- İzmir’den Mehmet Ali Çelebi.
Kahramanmaraş Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin
Kayseri 1. Sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra Rektör Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıradan Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Osmaniye 1.sıradan Derya Yanık
Ordu 1. sıradan Mahmut Özer
Mersin 1. Sıra Nureddin Nebati
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
İstanbul 3. Bölge 1. Sıra Numan Kurtulmuş
Ankara 1. Bölge 2. Sıra Jülide Sarıeroğlu
Samsun 2. Sıra Çiğdem Karaaaslan
Trabzon 2. Sıra Mustafa Şen
Balıkesir 2. Sıra Belgin Uygur
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra