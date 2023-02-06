Ak Parti Adıyaman Milletvekili enkaz altında kaldı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saat 4.17 sularında 7,7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem 10 şehri şiddetli şekilde sarstı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da birçok bina yıkıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, "912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerini kullanmıştır.

Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur. AFAD, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Çok sayıda artçı deprem olmaya devam ediyor.

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda kendisinin ve ailesinin deprem enkazının altında kaldığı bildirildi.