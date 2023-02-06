Ak Parti Adıyaman Milletvekili enkaz altında kaldı!

Kahramanmaraş'ta 7.7'lik deprem Adıyaman'da da hissedildi. Ak Parti Adıyaman Milletvekili Yakup taş ailesiyle birlikte göçük altında kaldı.

YAYINLAMA
Google News
Ak Parti Adıyaman Milletvekili enkaz altında kaldı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabah saat 4.17 sularında 7,7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem 10 şehri şiddetli şekilde sarstı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da birçok bina yıkıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, "912 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerini kullanmıştır.

Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur. AFAD, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Çok sayıda artçı deprem olmaya devam ediyor.

screenshot-1-004.jpg

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda kendisinin ve ailesinin deprem enkazının altında kaldığı bildirildi.

screenshot-2-004.jpg

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Deprem anında ne yapacağını şaşırdı
Bakan Karaismailoğlu depreme yakalandı! Deprem anında ne yapacağını şaşırdı
Son Haberler
Aksaray'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Aksaray'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Zonguldak'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Zonguldak'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Yozgat'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Yozgat'ta 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Van'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Van'da 7 Şubat Okullar Tatil mi? 7 Şubat 2023 MEB açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
MSB açıklama yaptı! 3 binden fazla Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor
MSB açıklama yaptı! 3 binden fazla Mehmetçik deprem bölgesinde görev yapıyor
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem! 10 ilde hissedildi: Ölüler ve yaralılar var
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Eyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2023?
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu! Kahramanmaraş şiddetli sallandı: 7.6 büyüklüğünde deprem
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarına hakim olamadı: Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum, burada insanlar çok kötü
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Taziyelerini iletti
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü: Taziyelerini iletti
Türk Kızılay’dan yeni açıklama: “Kan bağışı günlere yayılmalı”
Türk Kızılay’dan yeni açıklama: “Kan bağışı günlere yayılmalı”
Korku dolu anlar: 7.7'lik depreme canlı yayında yakalandı! Her şeye rağmen haber sundu
Korku dolu anlar: 7.7'lik depreme canlı yayında yakalandı! Her şeye rağmen haber sundu
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
CHP'li Yaşar Okuyan'dan zehir zemberek sözler: "Meral Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var, masayı dağıttığı an açıklarım"
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar