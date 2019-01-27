31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'nin Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan oldu. AK Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan kimdir?

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

Şu anda İbrahim Özkan hakkında bir bilgiye ulaşamadık. Kendisi bizlere ulaşarak biyografisini göndermek isterse aşağıdaki mail adresiyle iletişime geçebilir.

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