AK Parti Akyurt Belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti Akyurt Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda Ak Parti Akyurt belediye başkan adayı bugün açıklanacak.
AK Parti Akyurt belediye başkan adayı 2019 listesi açıklandı mı, AK Parti Akyurt Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? AK Parti Akyurt belediye başkan adayı kim oldu? Soruları araştırılıyor. Haberimizden bu soruların yanıtına ulaşabilirsiniz.
AK Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını 1 Ocak 2019 tarihinde Ankara Spor Salonunda düzenleyeceği törenle açıklayacağını duyurdu.
Bölge Gündem cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ocak Salı günü açıklayacağı adayların listesine ulaştı.
Peki AK Parti Akyurt Belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde Ankara Akyurt Belediye Başkanı Adayı belli oldu.
Akyurt: Hilal Ayık ( Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı - Mühendis)
HİLAL AYIK KİMDİR?
1987 Ankara doğumlu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesinde, Yüksek Lisans eğitimini TOBB ETU’da tamamlamıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Özel bir şirkette Yazılım Mühendisi olarak çalışmaktadır.
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