AK Parti Akyurt Belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Akyurt Belediye başkan adayı kim oldu? sorusu araştırılıyor. 31 Mart 2019 seçimleri için AK Parti aday belirleme noktasında aylardır yoğun bir mesai harcıyor. Bu bağlamda Ak Parti Akyurt belediye başkan adayı bugün açıklanacak.

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