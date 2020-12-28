AK Parti Avcılar İlçe Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Abdullah Küçükoğlu siyasi yaşamı

AK Parti yetkilileri tarafından yapılan açıklamayla Avcılar 7. Olağan Kongresinde , İlçe Başkan Adayı olarak takdim edilen Abdullah Küçükoğlu'nun hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamada, "Avcılar İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresinde Abdullah Küçükoğlu İlçe Başkan Adayımız olarak belirlenmiştir. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verilirken biz de haberimizde AK Parti Avcılar İlçe Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevaplarını paylaştık. İşte detaylar...

AK PARTİ AVCILAR İLÇE BAŞKAN ADAYI ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1978 Ankara doğumlu olan 42 yaşındaki Abdullah Küçükoğlu, aslen Kayserili’dir.

Orta örgenimi Zeytinburnu İmam Hatip Okulu , üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi Maliye bölümünde tamamlamıştır. Öğrencilik yıllarından itibaren siyasetin ve birçok önemli sivil toplum kuruluşunun içinde yer almaktadır.

Genç MÜSİAD sektör kurulu başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği GGL üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Endar Vakfı Başakşehir şubesi başkan vekilliği görevi devam etmektedir.

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU SİYASİ YAŞAMI

AK Partinin kuruluşuyla siyasete başlamış ve çeşitli kademelerde görev almıştır.

2001 yılında AK Parti Küçükçekmece Kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlamıştır.

2001-2008 yılları arasında ilçe başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur.

2009 yerel seçimlerinde Küçükçekmece ilçesinden 4.sıradan meclis üyesi adayı olmuş ve 2009-2014 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi meclis üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği ve divan katipliği yapmıştır.

Aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyeliği görevinde bulunmuştur.

2015-2018 yılları arasındaAK Parti İstanbul İl teşkilat Komisyonu üyeliği yapmıştır.

6 MAYIS 2018 de yapılan AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde il yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü ve Avcılar ilçe kordinatörlüğü yapmıştır. İl teşkilat komisyonunda görev almaktadır.

Küçükoğlu, 28 Aralık 2020'de düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresinde Avcılar İlçe Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.