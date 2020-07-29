AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir kimdir? Nereli? Korona mı oldu?

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Geçen hafta sonu yaptığı Batman ziyaretinin ardından yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

ZİVER ÖZDEMİR KİMDİR?

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir 1965 Batman/Kışlak doğmuştur. baba adı Bozo, anne adı Servet'tir. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir İyi düzeyde Kürtçe ve Türkçe, az düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Özdemir, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Elektrik Mühendisi, İş Adamı olan Ziver Özdemir, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Batman Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığı, Batman Petrol Üniversitesi Kurma ve Geliştirme Vakfı Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

1994-1998 yılları arasında Refah Partisi Batman İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 18 Nisan 1999'da Fazilet Partisi Batman Belediye Başkan adayı oldu. 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Batman İl Müfettişliği yaptı. 2009'da Ak Parti Batman Belediye Başkan adayı oldu. 2009-2011 yılları arasında Batman Ak Parti il başkanlığı yaptı.

24. 25. ve 27. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. KİT Komisyonu Başkanvekilliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği ile Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Üyeliği yaptı.

Ak Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı yaptı. Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında İl Koordinatörü Milletvekili olarak görev yapmaktadır.